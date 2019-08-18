ظهور الفنانة المعتزلة جيهان نصر مع أولادها خلال عرض مسرحية "الملك لير" (صور)

جمع العرض الخاص بمسرحية "الملك لير"، الفنانة هبة مجدي مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر، وكان اللقاء مميزًا وخاصة أن الفنانة جيهان اعتزلت منذ أكثر من 20 عامًا وغابت عن الأضواء بشكل عام.

وعلى ما يبدو أن الفنانة هبة مجدي أحبت أن توثق هذا اللقاء الذي جمعها مع جيهان نصر ومعها أولادها الأربعة، لذا قامت بمشاركة عدة صور وتركت تعليقًا قالت فيه: “أجمل مفاجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها انا بحبها قوي وانتي شرفتينا واسعدتينا بوجودك".

وأطلت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في آخر أعمالها الفنية من خلال فوازير "الحلو ميكملش"، وقدمت أيضًا خلال مسيرتها الفنية عدد كبير من الاعمال الأخرى ومن بينها: مسلسل "المال والبنون"، ومسلسل " من ال1ي لا يحب فاطمة" وغيرهم من الأعمال.

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