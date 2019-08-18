للمرة الأولى سميرة سعيد تتحدث عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك خلال إحدى اللقاءات الصحفية التي تعتبر من المرات النادرة التي تتحدث فيها النجمة المغربية عن الأمور الشخصية في حياتها.

وقالت الديفا سميرة سعيد في تصريحاتها الأخيرة حول الأسباب التي أدت إلى الطلاق من زوجها السابق الموسيقار هاني مهنا هو أن كل منهما يعمل في المجال ذاته وعلقت: “الزواج من دال الوسط الفني بالنسبة لي لم يكن ناجحًا والخلافات الفنية في العمل كانت تنتقل للمنزل".

وأوضحت كلامها بذكر إحدى المواقف التي حدثت معها وقالت: “فرقتي الموسيقية التي كان يقودها طليقي، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتي، وطليقي كان يعزف على أورج صوته عالٍ جدًا ويتسبب في إثارة غضبي.

يشار إلى أن الفنانة سميرة سعيد حلت يوم أمس ضيفة على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، وتحدثت خلال الحلقة عن الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرتها الفنية والمهنية، بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة بحياتها الشخصية مثل زيجاتها السابقة.

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