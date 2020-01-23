إليسا: هذا موقفي من نانسي عجرم.. فيديو!

شاركت ملكة الإحساس "إليسا" يوم أمس الأربعاء في مؤتمر توعوي عن سرطان الثدي في العاصمة اللبنانية بيروت.

إليسا التي عانت من مرض سرطان الثدي وتمكنت من الإنتصار عليه، أخذت وعد على نفسها منذ ذلك اليوم المساهمة بنشر التوعية الصحيحة للنساء حول المرض وكيف يمكن للكشف المبكر أن يساعد في الحماية من سرطان الثدي.

خلال اللقاء الصحفي سُألت إليسا عن زميلتها نانسي عجرم لتجيب: "نحن علاقتنا حلوة، هي زميلة وصديقة وكنت حابه أوقف حدا بحيا الله طريقة.. الي قدرت قدموا قدمتوا"

بنشكرك على محبتك و دعمك و جد يا عشقي لطيبة قلبك ♥️

الله يديم صداقتكم 🙏🏻@elissakh @NancyAjram pic.twitter.com/g6UB1TUIrC — Hajer Ajram (@hajerajram_) January 22, 2020

وأكدت المصادر أن إليسا زارت نانسي عجرم في بيتها يوم الحادث، وإطمأنت على وضعهم، كما شاركت تغريدات تدافع عن زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم على خلفية قتله اللص الذي اقتحم منزلهم.

من جهة أخرى، تتابع إليسا تسجيل ألبومها القادم مع شركة روتانا ومن المتوقع أن يكون الأخير بسبب المشاكل بين الفنانة والشركة والذي من المفترض أن يبصر النور خلال السنة الحالية، وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين.

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