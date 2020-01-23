حلا الترك تصدم الجمهور بإطلالة جريئة.. فيديو!

يعتبر اسم حلا الترك من الأسماء المهمة في الخليج العربي وتمثل قدوة للجيل الجديد بأغانيها وستايلها المختلف.

شُهرة حلا الترك لم تقتصر على أعمالها الفنية فقط، بل كان لمشاكل طلاق والديها المنتج "محمد الترك" والسيدة "منى" حيز كبير من أخبارها، كما كان زواج والدها من الفنانة المغربية "دنيا بطمة" والمشاكل التي رافقتهم نصيب الأسد من حياتها الشخصية.

وقبل يومين انتشر فيديو لـ حلا الترك من جلسة تصوير جديدة لمنتجات من العلامة التجارية "عود ميلانو"، وظهرت في جلسة التصوير بإطلالة أنثوية، إذ ارتدت فستان مكشوف الصدر ونسقت معه جاكيت جينز. وبالرغم من قيام حلا بتغطية منطقة الصدر بإيموجي على شكل قلب، إلا أن ذلك لم يجعلها تسلم من الانتقادات بسبب إطلالتها التي وصفها البعض بـ "الجريئة".

يذكر أن حلا واجهت اتهامات بالغرور والتكبر مؤخراً بعدما رفضت التقاط صورة مع إحدى المعجبات خلال مشاركتها في حفل عام، وردت على الفتاة بـ "لا ما أقدر"!

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