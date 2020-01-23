ديما بياعة: "ما بخاف على زوجي لأني بعرف معدنه".. ما علاقة نسرين طافش بالأمر؟!

تداول رواد السوشال ميديا منذ مدة صورة جمعت الممثلة "ديمة بياعة" وزوجها "أحمد الحلو" وبالصدفة كانت الفنانة "نسرين طافش" متواجدة في الصورة.

وحظيت الصورة بالعديد من التعليقات الساخرة، وذلك لأن نسرين طافش كانت السبب في إنهاء زواج بياعة الأول من تيم حسن حسبما كشفت بياعة، وسخر رواد السوشال ميديا من الموقف مُعلقين "هل ستخطف نسرين طافش زوج ديما بياعة"؟

وانتشر مساء أمس فيديو مقابلة حصرية لـ ديما مع زوجها المغربي أحمد الحلو، وتصدر عنوان "أخاف على زوجي من الحسد لذلك أخفيه عن الصحافة" عناوين الحديث.

الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل "مي العيدان" شاركت الفيديو عبر حسابها في إنستغرام وعلقت عليها "خايفة من الحسد ولا من نسرين طافش"؟!

المفاجئ كان رد ديما على مي، وجاء فيه: "والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأني شو معدنه والحمد الله"!

من جهة أخرى، ارتبط اسم نسرين طافش بقضية طلاق "أصالة نصري وطارق العريان"، إلا أن نسرين أنكرت الموضوع ووصفت الذين يطلقون الشائعات بالحاسدين.

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