محامي علي كاكولي بكتاب رسمي حول تورط موكله بقضية المخدرات!

إسم الممثل الكويتي علي كاكولي كان الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول أخبار إلقاء القبض عليه بقضية مُخدرات.

اليوم، محامي الممثل الكويتي علي كاكولي أصدر بياناً رسمياً حول الموضوع وجاء في محتواه أن الأخبار المتداولة عبر السوشال ميديا هي غير صحيحة أبداً وان الموضوع إفتراء على سمعته وسمعة عائلته، كما طُلب من المواقع الإخبارية خصوصياً تدقي الصحة في نشر الأخبار وإلا سيتم إتخاذ إجراء قانوني بحقهم".

يذكر أن خبر القبض على علي كان قد إنتشر من خلال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني والذي يصف نفسه بأنه مختص في عالم الجريمة بسبب تغريدة له قال فيها: " القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!"..اسم الممثل كان قد إنتشر من خلال تعليقات الجمهور في البداية ليصل من بعدها إلى المواقع الإخبارية الفنية وينشر عبر السوشال ميديا بطريقة كبيرة.



من هو علي كاكولي؟

ممثل كويتي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت قد برزت موهبته الفنية منذ الصغر وشارك بعد تخرجه في العديد من الأعمال الفنية وترك بصمة دائمة في عقول الجمهور بسبب موهبته واتقانه للأدوار والتي كان آخرها دور الشخص المتشدد من خلال مسلسل "دفعة بيروت" والذي يظن بأنه مدرك وفاهم للدين الإسلامي مما يدفعه للتصرف بطريقة قريبة للتفكير الداعشي.

موهبة علي لم تقتصر على التمثيل فقد برع في عالم الفن وأطلق عدة أغاني على طريقة الفيديو كليب والتي كان آخرها "النفخة الكاذبة" والتي حقق من خلالها أكثر من 60 مليون مشاهدة في غضون 4 أشهر.



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