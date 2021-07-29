فاليري أبو شقرا تشارك الصُورة الأولى لطفليها التوأم..وهذا هو جنسهما!

رزقت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً فاليري أبو شقرا بفرحته الأولى من زوجها رجل الأعمال زياد عمار.

فاليري فرحتها كانت مزدوجة لأنها رزقت بطفلتين توأم وبعد الولادة بساعات قليلة شاركت الممثلة الصُور الأولى لها برفقة الطفلتين ووالدهما من داخل غرفة المستشفى وارفقتها بتعليق "نعمتين صغيرتين".

المشاهير والجمهور بدورهم وجهوا التهاني لـ فاليري وزوجها وكان من بينهم الممثل السوري معتصم النهار الذي علق بـ "مبرووك"..والممثل اللبناني وسام صباغ "ألف مبروك"..

زواج فاليري أبو شقرا

يذكر أن فاليري كانت قد دخلت القفص الذهبي خلال شهر أغسطس من عام 2020 بحفل زفاف مميز أُقيم في إحدى الكنائس وتألقت جميلة لبنان بفستان مصمم خصيصاً لها من دار "ديور" العالمية للأزياء، وقد تمكنت من تصدر حديث الجمهور بسبب طلتها. حفل الزفاف بعد انتهائه واجه الكثير من الشائعات من بينها أنه تم إجبار العروسين على إنهاء الزفاف باكراً بسبب الحظر الإجباري على إثر إنتشار فيروس كورونا، كما قيل أنه تبين إصابة أحد الحضور بالفيروس وهو ما تم نفيه من قبل المقربين.

من بعد حفل الزفاف بعدة أيام تم تداول صُور أظهرت الممثلة في شوارع لبنان من أجل مساعدة المتضررين بعد الإنفجار الكبير الذي أصاب مرفأ بيروت، وقيل وقتها أنها قد خسرت منزلها إلا أن الأمر مجرد إشاعة، كما أنها شاركت في المظاهرات التي اشتعلت من ساحات بيروت ضد نظام الأحزاب والحكم في لبنان والتي طُلب فيها بمحاسبة الطبقة السياسية كاملة.

أما عن أعمالها الفنية، فقد عُرض لها منذ أشهر عبر منصة شاهد للأعمال الأصلية مسلسل "لا حكم عليه" الذي جمعها بالممثل السوري "قصي خولي" ودارت قصة العمل المكون من 15 حلقة حول شاب يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، بتهمة قتله والدته وزوجها الذي تزوجته بعد وفاة والده.

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