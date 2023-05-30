إنجي خوري تتهم أدهم نابلسي بضربها.. وتؤكد حملها منه بـ"الحلال"

لم تتوقف مشهورة السوشال ميديا السورية إنجي خوري في اتهاماتها وادعاءاتها ضد أدهم النابلسي، مشددةً إلى أنه والد طفلها "محمد"، الذي لم يولد بعد.

إنجي خوري تحذف صورها الجريئة

في التفاصيل، شاركت خوري متابعيها عبر حسابها في "تيك توك" مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المكوَّر، مدعية أن والد طفلها هو أدهم نابلسي، كما حذفت جميع صورها الجريئة من حسابها في "إنستغرام" واستبدلتهم بصور للنابلسي ولجنينها، ولقطات لها مرتديةً الحجاب.

وشاركت خوري متابعيها صورة سونار للجنين، موجهة من خلالها رسالة للنابلسي أوضحت فيه أن الجنين في بطنها هو ابنه الذي اسمته "محمد"، لافتةً إلى أنه مضى على حملها ما يقارب الـ3 أشهر.

وكتبت في تعليقها: "هاد ابنك و بل حلال انت قلتلي ما بجيب ابن حرام عا هل دنيه متل اكتير عالم و هاد ابنا محمد بل حلال تلات تشهور حسستني بل غرفة يا زليم قلبك حجر الأساس ايمام جميع".

وهاجمت خوري عائلة نابلسي وتحديدًا والدته، لافتةً إلى أنها وابنها ناما في الجامع بسبب رفضهم لها.

إنجي خوري تتهم نابلسي بضربها

كما اتهمت الفنان الأردني بالاعتداء عليها بالضرب، إذ كتبت في إحدى المنشورات: "ما رح طعمي من حرام مو انت كنت تقلي انتي اهليك تعموكي بل حرام يا ابن الحرام يا ادهم نابلسي تعا انقبر خدني يمكن البيبي مت بي بطني ضربتك ع بطني يا وسخ يا معشر تفي عليك و ع امك".

بالإضافة لذلك، شاركت خوري صور للنابلسي مُشيرةً إلى أن ابنهم سيصبح مثله إمام جامع، لكنه لن يعتدي على النساء، كما طالبته بدفع مصروف لابنهما.

وشدد المثيرة للجدل على أنها متزوجة من نابلسي بـ"الحلال"، مؤكدةً أنه سيخرج عن صمته ويعلن عن أبوته لطفلها.

العودة للكنيسة

وأوضحت خوري إلى أنها ستلجأ للكنيسة، قائلة: "و جكر فيك رح روح عل كنيسة مو انت بتكره دين المسيح و ما رح سمي لابنا محمد الله مصلي ع نبي الله لا يسمحك رح اتار بكرا اخود محمد و روح عل كنيسه الكنيسة عل اقل عندون رحمي و ما رح يتركو محمد لو مسليم ابنا محمدرح يخود حق امو يا وسخ يا مجريم انت وعلتك تفي ع هيك بشر تفي بكرا بس جيب محمد ابنا هوي رح يخود حق امو من كل حدا ظلمها يا نجس".