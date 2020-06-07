نوال الزغبي "أصالة مو صاحبتي"..ورد صادم من الأخيرة!

حلت الفنانة اللبنانية "نوال الزغبي" ضيفة على برنامج "ضحك ولعب وجد" مع الإعلامي "محمد قيس".

وخلال الحديث، عرضت مجموعة من المصور لـ فنانيين وعليها أن تختار من منهم الصديق ومن منهم العدو، وعرضت صورة الفنانة السورية "أصالة" لترد نوال بـ "لا صديقة ولا عدو"!

وتابعت نوال "مش صديقتي انه بنتغزل ببعض على تويتر، بنحكي مع بعض، بنتعشى مع بعض"..وأكدت أن أصالة تتمتع بصوت قوي...كما تحدثت عن أيام زمان عندما كانت نوال دعتها إلى بيتها وحضروا "تبولة" معاً..وقالت نوال "من زمان عملنا تبولة سوا، وانشا الله بترجع هـ الأيام"..واضافت نوال "ازا بعرف انها بـ لبنان أكيد بعزمها على بيتي بتنور بيتي".

الرد جاء مفاجئ من أصالة بمنشور على انستجرم، إذ علقت بـ

"أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب.. وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك ، وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير... لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير ، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا ، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها ، ومتل مو شايفتيني قدرت ، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب"

البعض اعتبر أن أصالة تحاول التغير من نفسها وفتح صفحة جديدة مع الفنانات، إذ من المعروف أنها واجهت الكثير من المشاكل مع زميلاتها مثل "أحلام، هيفاء وهبي، أنغام، نانسي عجرم".

فنياً، يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كان تتر مسلسل "سلطانة المعز" والذي حمل عنوان "اتحاربت"، وقد حقق أكثر من 1.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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