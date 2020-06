نوال الزغبي "أصالة مو صاحبتي"..ورد صادم من الأخيرة!

أوّلاً نحنا لازم وضروري نكون صحاب🙄 وذلك لأنّنا نشترك بأصحاب قراب جدّاً منّي ومنّك ، وثانياً أنا لليوم مانسيت تبّولتك ورح تعيديها كتير🙏🏻🙏🏻🙏🏻 لأنّنا بإذن الله رح نلتقى كتير ، وثالثاً القوّه الّلي بتكون فينا ، نحنا مابنشوفها غيرنا بيشوفها ، ومتل مو شايفتيني قدرت ، أنا كمان بشوفك قدرتي وغنّيني وأثّرتي وعبّرتي ودائماً كنتي بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّلي بقدر أتخيّله ، الله يكون معك وتبقي نجمه منّ دهب 🙏🏻😘 #أصاله @nawalelzoghbi

