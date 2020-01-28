صورة انهيار شيرين عبد الوهاب.. ما قصتها؟!

بالرغم من قرار الفنانة المصرية "شيرين عبد الوهاب" الابتعاد عن حياة السوشال ميديا وإغلاق حساباتها بسبب المشاكل التي واجهتها وكان أخرها من حفل الرياض، يبدو أن الإشاعات ستبقى تلاحقها إلى الأبد.

ومساء أمس انتشرت صورة لـ شيرين تظهر فيها منهارة وبجانبها زوجها الفنان حسام حبيب، وعبر الجمهور عن صدمتهم بالطريقة التي ظهرت فيها عبدالوهاب مُتمنيًا لها الخير وأن تكون مرتاحة وتتمكن من تجاوز ما تمر به وشاركوا الصورة على نطاق واسع.

وأكدت بعض المصادر أن الصورة قديمة، أي منذ حوالي سنة ولا أحد يعرف سبب انتشارها في هذا الوقت بالذات.

جمهورالفنانة كان منذ مدة قد أطلق هاشتاق #إرجعي_يا_شيرين مطالبين إياها بالرجوع إلى السوشال ميديا وتصدر الهاشتاق التريند في عدة بلدان، وبسبب الطلب الملح أكد البعض أن شيرين ستعود عن قرار اعتزال السوشال ميديا قريباً.

من جهة أخرى، أحيت عبد الوهاب حفل مؤخراً في جدة وتمكن من تحقيق نجاح كاسح، كما تصدرت الحديث بسبب الزيادة في وزنها وغنائها على الكرسي مما أثار الشكوك حول حملها.

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