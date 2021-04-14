إنهيار هيفاء وهبي بسبب مقلب حادث أحمد فهمي ومحمد الشرنوبي!

حلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة على برنامج المقالب "5 نجوم" من تقديم الممثلة المصرية غادة عادل، الممثل أحمد فهمي والفنان محمد الشرنوبى.

فكرة حلقة وهبي كانت قائمة على إجراء سباق داخل حلبة رياضية بين سيارة تقودها الفنانة اللبنانية برفقة غادة عادل وفتاة أخرى والسيارة الثانية التي يقودها الشرنوبي وأحمد فهمي. أثناء السباق الرياضي تقترب سيارة شرنوبي من وهبي بحادث مُدبر ينتهي بإنفجار السيارة وخروج أحد ممثلين الكومبارس وهو يحترق أمام أعين هيفاء.

الأمر لا يتوقف هنا، إذ يوجه المدربين في الحلبة أصابع الإتهام نحو هيفاء أنها سبب الحادث من جهة وأن فهمي قد توفي بسببها مما دفع النجمة اللبنانية للبكاء والصراخ ومحاولة تدارك الموقف وإنقاذ حياتهم.

وسط البكاء والشتائم الناتجة من إستفزاز أحد العاملين لـ وهبي ووصفها بالقاتلة انهارت هيفاء تماماً قبل أن يتم الكشف عن الأمر مقلب مُدبر من زملائها الممثلين.

الجمهور بدوره تداول فيديوهات الحفل بشكل كبير ضمن تعليقات مختلفة منها "برنامج خمس نجوم بجد انا عيطت رغم انه هزار بس خضه هيفاء وهبي ورعبها واي حد مكانها كان هيتفزع بالطريقه دي وموقف بيحصل مع ناس كتير اوي حوالينا في هزار العربيات ده انه يبقي هزار ويقلب جد وناس تخسر حياتها ونخسر ناس غاليه علينا في لحظه تهور.. انا قلبي اتقبض"...اسم وهبي أيضاً تصدر الترند في عدة بلدان عربية من بينها مصر والإمارات والسعودية.

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