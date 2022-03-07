إياد داوود تنبَّأ بوفاته بأيام.. تفاصيل مؤثرة يكشفها صديقه

توفي الإعلامي المصري إياد داوود عن عمر ناهز الـ39 عامًا بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

كشفت وسائل إعلام مصرية أن إياد داوود عانى من مضاعفات كورونا ونقل على إثراها إلى المشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد أسبوعين تقريبًا.

صديق إياد داوود يكشف تنبؤه بوفاته بأيام

وكشف صديق الراحل محمد النجار أن داوود تنبَّا بوفاته بأيام، وشارك عبر حسابه على "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "كنت لسه معاه يوم الاثنين الأسبوع اللي فات في بيته، وقال لي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مفيش حاجة اسمها كده، طلع كان حاسس بجد وعنده حق، ربنا يرحمك يا إياد يا حبيبي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة.. آمين".

إياد داوود الفرد الثاني المتوفى في برنامج "شبابيك"



وتأتي وفاة داوود بعد خمس سنوات من وفاة زميله الإعلامي الشاب عمرو سمير الذي شاركه في برنامج "شبابيك"، حيث توفي الأخير عن عمر ناهز ال33 في إسبانيا نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر إجهاد نفسه في الصالة الرياضية دون تناول أطعمة غذائية.

من هو إياد داوود؟



ولد إياد داوود في القاهرة عام 1984، وهو من خريجي الجامعة الأمريكية دفعة 2003 من قسم إذاعة وتلفزيون، واشترك بما يقارب الـ15 عرضًا مسرحيًا في الجامعة.

عمل داوود كمذيع وممثل، حيث بدأ تقديم البرامج من عام 2005 إلى عام 2012 من بينها برنامج "شبابيك" المذاع على قناة "دريم"، الذي قدم عدد كبير من النجوم الشباب والمذيعين من بينهم: دينا الشربيني، وعمر سمير، وسلمى صبحي.

بالإضافة إلى تقديمه البرامج التلفزيونية، قدم أغنية "الحق حلمك" مع الفنانة سلمى الصباحي، وتتر برنامج "ولا البلد" عام 2012. كما اشترك في التمثيل بمسلسل "فض اشتباك" عام 2013، ومسلسل "الداعية".

وكان أحدث أعمال داوود مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.