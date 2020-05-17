تجاوزت الـ70..نادية الجندي تظهر رشاقتها في "اغلب السقا" وترقص على بنت الجيران

أشعلت الفنانة المصرية نادية الجندي الأجواء يوم أمس خلال حلولها ضيفة على برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا" والذي يستقبل خلال شهر رمضان العديد من الأسماء والنجوم اللامعة في سماء الفن والإعلام على شاشة إم بي سي.

وعلى الرغم أن عمرها 74 عامًا، إلّا أن الفنانة نادية الجندي أثبتت للجمهور بأنها لا زالت تملك نفس النشاط والروح المرحة المعروفة عنها، وخاضت كل مراحل البرنامج والتحديات مع السقا بكل رشاقة، إلى جانب أنها رقصت في إحدى الفقرات على أنغام أغنية "بنت الجيران" وكأنها فتاة في عمر العشرين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها نادية الجندي في مثل هذه البرامج، وعليه كان استقبال رزان مغربي لها مميزًا، حيث قالت: " ضيفتنا النهاردة لو فتحتوا كتب التاريخ هتلاقوا اسمها في أول صفحة، ولو فتحتوا كتب الجغرافيا هتلاقوها الـ GPS اللي مشيت عليه كل فنانات الوطن العربي من بعدها، وأكتر ست ضحت عشان مصر".

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

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