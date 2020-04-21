إيلي باسيل يهاجم نادين نسيب نجيم ويتهمها بالخبث والهوس.. فيديو!

هاجم الصحفي اللبناني "إيلي باسيل" مواطنته الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" متهماً إياها بالخبث والحقد.

وفي التفاصيل، إعتاد إيلي باسيل على التواصل مع جمهوره عبر لايف إنستغرام ومناقشة أمور الفن وإبقاء الجمهور على إطلاع بأخر أخبار الفنانين العرب والمشاهير.

إيلي باسيل في أخر بث له قام بتوزيع جوائز الأفضل والأسوأ من وجهة نظره، والمفاجئ أنه اختار اسم نادين نسيب نجيم لجائزة "أفضل ممثلة خبيثة لعام 2019"، كما أن الأمر لم ينتهي هنا بل اتهمها بأنها تحارب زميلتها الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" وأنها مهووسة بها.

وصرح إيلي أن سيرين عبد النور جاءت تشكو له من نادين وأنها تحاربها وتحاول أن تدمرها.

الجمهور بدوره دافع عن نادين، خاصةً أن النجمتين على وفاق بعد سلسلة الخلافات، وأضافوا أن إيلي يسعى فقط لجذب الانتباه بتصريحات مسيئة لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن مسلسلات كل من نادين وسيرين لن تعرض في الموسم الرمضاني القادم بسبب ضيق الوقت وقدم قدرت الكاست على التصوير في ظل أزمة كورونا.

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