المتحدث باسم الجيش الصهيوني يدافع عن حياة الفهد.. والجمهور "الله يسود وجهكم"!

ما يزال مسلسل حياة الفهد القادم والذي حمل اسم "أم هارون" يثير الجدل قبل موعد عرضه الرسمي في رمضان القادم.

قصة المسلسل التي تتحدث عن امرأة يهودية تعمل في توليد النساء أثارت غضب الجمهور الذي اتهم طاقم العمل بأنهم يريدون أن ينظفوا صورة اليهود في أعين العرب وعلقوا بـ "الله يسود وجهكم".

مساء أمس، تداول رواد السوشال ميديا فيديو لإحدى المحطات اليهودية التي تتحدث عن المسلسل وتدعم طاقم العمل حتى قبل أن يعرض المسلسل، وهو ما أثار غضب الجمهور العربي، الأمر لم يتوقف هنا، قام المتحدث الرسمي باسم الجيش الصهيوني بمشاركة تغريدة جاء فيها: "لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة"، وأضاف "وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى #اللهم_بلغنا_رمضان"

الجمهور بدوره هاجم المتحدث وجاء في التعليقات "ومن قال أن مشكلتنا معكم لأجل الديانة اليهودية ..! لو كان الموضوع هو موضوع ديانة لكنا أكثر كرهاً للمسيحيين ..! لأن أكثر معارك المسلمين تاريخياً معهم ..! أنتم مغتصبين أرض ليست لكم، ولو كنتم في أرض غير فلسطين لتعاملنا معكم كما نتعامل مع أي دولة في العالم ..! أفهم"

للمزيد من قسم الترفيه:

إحالة حنين حسام نجمة "تيك توك" في مصر للتحقيق بسبب فيديو مُفسد للمجتمع..وهذا أول تعليق لها!

لجين عمران تعترف بعمليات التجميل.. هذا ما فعلته مؤخراً في وجهي!

درة التونسية توضح علاقتها بالشاب المصري.. والجمهور "نقول مبروك"؟