المتحدث باسم الجيش الصهيوني يدافع عن حياة الفهد.. والجمهور "الله يسود وجهكم"!

المتحدث بإسم الجيش الصهيوني يدافع عن مسلسل حياة الفهد "أم هارون" الذي يروي قصة إمرأة يهودية والمحطات الصهيونية تتحدث عن المسلسل القادم 😶 #حياة_الفهد #أم_هارون #افيخاي_ادرعي #الكويت #رمضان٢٠٢٠

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 21, 2020 at 12:14am PDT