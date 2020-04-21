محمد رمضان: "أنا وعادل إمام مستحيل نجتمع في عمل فني واحد"!

تداولت خلال الساعات الماضية بعض الصفحات على الإنترنت تصريحات صحفية جديدة للفنان محمد رمضان، تحدث خلالها عن حبه واحترامه للزعيم عادل إمام وفي نفس الوقت أوضح الصعوبات التي تمنعه من أن يجتمع والزعيم في عمل فني واحد.

وعن الأسباب التي تجعل الأمر صعب أو شبه مستحيل بأن يجتمع رمضان وعادل إمام في عمل واحد، علق رمضان قائلًا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش".

وأكد أنه يتمنى أن يمثل أمام الزعيم ولو مشهد ضيف شرف قائلا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولتله متحرمنيش أنه يبقى في تاريخي وقفة مشهد حتى واحد قدام عادل إمام".

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".

والجدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق رمضان الدرامي لعام 2020 من خلال مسلسل "البرنس"، ويظهر معه كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي ومنهم: نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، دياب، عبد العزيز مخيون وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: