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إيمان البحر درويش يهاجم تتر مسلسل البرنس ومحمد رمضان.. والملحن يرد بقوة

منشور 18 نيسان / أبريل 2021 - 09:04
إيمان البحر درويش
إيمان البحر الدين

حل الفنان المصري إيمان البحر درويش ضيفًا في برنامج "العرافة" مع المقدمة بسمة وهبة، وأعرب عن رأيه بمجموعة من المغنيين المصريين وتتر أغنية مسلسل "البرنس".

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هاجم إيمان البحر درويش تتر مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان الماضي، وكشف أنه رفض غناء التتر لعدم إعجابه باللحن والكلمات، وأشار أن غنائه له سيكون بمثابة وصمة عار على تاريخه الفني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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حينما سألته بسمة وهبة إذا ما سمع تتر المسلسل بصوت محمد سعد، نفى حدوث ذلك وخاصة أنه لن يشاهد مسلسل يشارك فيه محمد رمضان.

وعلى إثرتصريحاته المثيرة للجدل، خرج الملحن والشاعر هيثم نبيل عن صمته وانتقد تصريحات درويش بشأن التتر الذي أشرف على كتابته وتلحينه، وشارك متابعيه منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "رسالة إلى الفنان إيمان البحر درويش، اختلفنا السنة اللي فاتت لما كنت حضرتك هتغني أغاني مسلسل البرنس في وجهات النظر لاختلاف الأذواق بين الأجيال".

هيثم نبيل


وتابع: "رغم إن الكلمات كانت لاتحمل هوية جيل بعينه وتحملت أسلوبك المتعالي والحاد لكبر سنك واحترامًا لتاريخك، ومستغربتش لأن حضرتك مبيعجبكش عمرو دياب ومنير وهاني شاكر وعلي الحجار، المهم إنه لم يتم الاتفاق في وجهات النظر وده شيء وارد، ولما نزلت الأغاني بصوت احمد سعد نجحت نجاح منقطع النظير بفضل ربنا".

وأضاف نبيل: "لكن ألاقي حضرتك امبارح طالع في برنامج بسمة وهبة بتقول إن الأغاني دي لو كنت غنيتها كانت هتبقى وصمة عار في تاريخك لضعفها، فدي حلقة جديدة من مسلسل التعجرف، ولكنها الآن علي الملأ في صميم عملي لا أقبل بها، ممكن تقول لا تناسبني وده وارد مش كل أغنية حلوة تليق علي صوت كل فنان".

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وتابع قائلًا: "شرف كبير ليا إن حضرتك مغنتهاش، وسعيد إن حضرتك مكنتش شريك في هذا النجاح الكبير، إن القائمين على العمل يبقوا على الأغاني ويبدوها على بقاءك وننهي التعاون بشكل راق ده ميخليش حضرتك تطلع تقلل من شغلي، وخصوصًا لو كانت أعمال نجحت نجاح كبير، وأثبتت أنها وجهة النظر الأصح والأنسب للحالة الدرامية، وأغاني كانت تريند يوتيوب محتلة العشر مراكز الأولي لمدة شهر رمضان وده كان احتلال غير مسبوق للتريند بنفس الشخص ونفس العمل فاقت ربع المليار مشاهدة".


واختتم هيثم رسالته: "الحقيقة بحكم أعمالي للدراما، فالفنان اللي بيفهم إن دي أغاني دورها تفيد الدراما مش أغاني في ألبوم بيستفيد من التجربة استفادة كبيرة وبيضيف لها وبتضيف له، الفنان أسلوب وإنت الحقيقة كنت من أحب الفنانين إلى قلبي صوتًا وإحساسًا، والآن أقلهم حبًا لقلبي بسبب أسلوب حضرتك الذي لا يراعي مشاعر الآخرين".
وأضاف موضحًا: "للتوضيح حديثه كان عن شخصي مش عن المسلسل وأبطاله لأنه كان فعليًا مشارك بالعمل، والاختلاف كان أثناء العمل عشان ميبقاش فيه مساحة لفكرة إنه رفض يخص محمد رمضان، بالعكس كان مرحب جدا بالعمل في مسلسل لمحمد رمضان".

كلمات دالة:محمد رمضانهيثم نبيلبسمة وهبةالعرافةإيمان البحر الدين

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