طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين أبو النجا...وهذا هو الدليل!

قبل عدة أشهر كانت قد إنتشرت إشاعات عن طلاق محمد رمضان من زوجته الثانية نسرين أبو النجا والتي كان قد رُزق منها بـ طفلين هما "علي وكنز".

خبر الطلاق تم نفيه وقتها من خلال شقيق محمد والذي هو في نفس الوقت مدير أعماله وعلق بـ "رمضان نايم جواا ما بيعرفش عن حاجة من اللي بتحصل"... ومنذ يوم نفي الطلاق ليومنا الحالي لم تظهر نسرين بجانب رمضان أبداً حتى أنه قام بحذف الصُور التي تجمعهما من حسابه الرسمي في انستقرام.

بالعودة لسبب الطلاق فقد كانت بحسب المصادر تفاقم الأزمات بينهما من دون إيجاد حلول كما قيل أنه تدخل عدد من المقربين لحل المشاكل بينهما خاصةً أنها الزيجة الثانية لرمضان وبينهما أطفال، إلا أن الأمر باء بالفشل ولم يتراجعا عن قرارهما.

بالعودة للزوجة الأولى فقد تزوجها بعمر الـ 20 وتحديداً في عام 2008 ورزق منها بإبنته الأكبر "حنين" التي تقيم مع والدتها، وجاء الطلاق بينهما بعد 4 سنوات من الزواج، وبحسب المتداول أن الزوجة الاولى مُحجبة وبعيدة تماماً عن عالم الشهرة والأضواء.



يذكر أن رمضان يواجه حالياً حكم السجن لمدة 3 سنوات بتهمة مشاركة فيديو ساخر من القضاء المصري الذي أجبره على دفع مبلغ 6 ملايين جنيه مصري للطير الذي فقد عمله ورخصته بسبب قيادة الفنان المصري للطائرة وهي في الجو، أيضاً جاء بالفيديو الساخر الذي شاركه رمضان استخدام نقود مُزورة وهو ما سيوقعه في ورطة كبيرة.

من جهة أخرى، يشارك محمد خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "موسى" والذي تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته. أما حول طاقم العمل فيتواجد فيه عدد من الوجوه من بينهم سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال وهبة مجدي.

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