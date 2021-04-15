مهيرة عبد العزيز في أحضان محمد رمضان والقٌبل ثالثهما..وتحذف الصُور بعد دقائق من مشاركتها!

شاركت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز مجموعة صُور لها برفقة الفنان المصري محمد رمضان والذي كان متواجداً في دبي.

الصُور التي تم مشاركتها وُصفت بالجريئة والغير ملائمة خاصةً أن مهيرة إمرأة متزوجة ولها أطفال وكانت تعليقات الجمهور قاسية نوعاً ما وربما كانت تلك التعليقات هي السبب في حذف الإعلامية للصُور من حسابها على الرغم من أن ذلك لم يمنع تداول الفيديوهات والصور

يذكر أن رمضان يواجه هجوم شديد من الجمهور بعد أن شارك عدة فيديوهات وُصفت بـ المستفزة والتي كان أولها رميه للأوراق المالية داخل بركة السباحة رداً على القرار الصادر من المحكمة بتعويض الطيار المصري مبلغ 6 مليون جنيه مصري.

ومن بعدها شارك فيديو آخر وهو يرمي النقود لأحد الحيوانات الشرسة التي يربيها في منزله، ولم يتوقف الأمر هنا بل رد بطريقة وقحة على الإعلامي عمرو أديب الذي طلب منه أن يتوقف عن هذه التصرفات المستفزة ولا يستفز الجمهور.

وكان رد رمضان عن طريق تركيب صوت عمرو أديب على مقاطع من مسلسلاته والتي ينتهي بها المشهد بالضرب، مما أغضب الإعلامي الذي أكد تحركه قانونياً ضد رمضان وعلق بـ "لو محدش رباك أنا هربيك".

كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري بتهمة السخرية من القضاء المصري وتزوير الأموال وبالعادة تصل عقوبة هذا الأمر إلى 3 سنوات في السجن.

من جهة أخرى، يشارك محمد خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "موسى" والذي تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته. أما حول طاقم العمل فيتواجد فيه عدد من الوجوه من بينهم سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال وهبة مجدي.

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