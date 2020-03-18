إيمي سمير غانم طلبت الطلاق من حسن الرداد والسبب فاجأ الجميع!

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو للفنان حسن الرداد على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بصحبته زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وهذا المقطع يعود إلى الفترة التي سافر فيها الثنائي لقضاء شهر العسل بعد الزفاف، إلّا أنه حدث أمر غير متوقع وكان مفاجئًا للجميع.

وفي التفاصيل، أوضح الرداد أنه بعد انتهاء الزفاف في ذلك الوقت، استقل الطائرة برفقة زوجته إيمي سمير غانم، في طريقهم إلى وجهتهم، ولكن إيمي انفعلت بشدة وطلبت الطلاق لأنها تعرضت لمقلب من زوجها وكان بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وعن ما حدث تحديدًا، قال حسن الرداد: " لقيتها أول الطيارة ما اتحركت خايفة ومرعوبة.. فأنا بهزر معاها وقلت أعمل فيها مقلب وأخوفها ونقلبها هزار، فبقولها أهم جايين عليناوو وبصيت ناحية الشباك.. لقيتها خافت وقاعد تقول لأاا لأاا وتعيط وتصرخ وتقول: طلقني".

وكان تعليق إيمي على هذه الحادثة أن زوجها الرداد عندما رآها في حالة من الهلع لم يتوقف بل استكمل مزاحه معها وتابعت: "أنا خفت قلت معقولة لسه متجوزة من ساعات ومسافرة ويخوفني ولقتني عايزة بابا وماما.. أنا خايفة ومرعوبة وهو جاي يخوفني زيادة بدل ما يهديني"، ليرد حسن: "بالظبط وخد من الهبل بتاعها ده كتير في الحياة".

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