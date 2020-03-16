معتصم النهار: ندمان على هذا الدور.. وتستفزني هذه الفتاة!

حل الممثل السوري "معتصم النهار" ضيفاً على برنامج "دبي كروز" من تقديم الممثلة المغربية "ميساء مغربي".

خلال الحلقة تطرقت الأسئلة التي طرحتها ميساء لعدة مواضيع كان منها:

ما الذي يزعجك في الفتاة "شعرها المنكوش، ضحكتها العالية، أوأظافرها غير المقلمة"!

ليجيب معتصم بـ جميعهم، وأن الفتاة حلاوتها بجمالها ولأخلاقها

عقدتك الشخصية؟

القلق أكبر عقدة في حياتي

الطفل القادم من سيقرر اسمه؟ وما هو؟

أنا الذي سيقرر الاسم لأن زوجتي هي من قررت اسم طفلتنا الأولى

هل أنت مع مقولة "يجب على الفنان أن يختفي بين فترة والأخرى؟"

نعم أن معها وبشدة، حتى أني أطبقها وقد كانت أكثر مدة اختفيت بها هي 6 أيام في منزلي.

هل أنت وسيم أم تتمتع بكاريزما؟

لا أرى نفسي وسيم أبداً، أنا متوسط الجمال ولكن أظن أني أمتلك الكاريزما

هل ترددت قبل أخذ الدور في مسلسل 5 ونص؟

نعم، خاصةً أن الحلقات الأولى تعتمد على الحوارات بالأعين لحد الحلقة 15 عندما تبدأ الشخصية بالتحدث.

دور قدمته وندمت عليه؟

دوري في مسلسل باب الحارة بأجزائه 6،7،و8.

ممثلة ترتاح في التمثيل أمامها؟

الممثلة السورية "ديما قندلفت"، إضافة إلى سلافة معمار ونادين نسيب نجيم

من هي نجمة الدراما السورية؟

سلافة معمار وكاريس بشار

أفضل ممثل سوري؟

باسل خياط

وأضاف الممثل السوري أنه أثناء عرض أحد الأدوار عليه، سألت هل قدم لغيري؟ إلا أن الجهة المسؤولة أكدت أنه لم يحدث، ليتفاجأ بعدها بإتصال من ممثل سوري ليؤكد أن الدور كان له وهاجم معتصم وأخبره أنه لن ينجح في هذا الدور وأغلق الهاتف!!!

وصرح أنه تحدث عن هذه الممثل سابقاً في لقاء تلفزيون على الأغلب أنه يقصد الممثل السوري "يزن السيد" الذي هاجم معتصم النهار من خلال برنامج "أكلناها" من تقديم باسم ياخور.

يذكر ان معتصم يصور دوره في المسلسل القادم "أسود فاتح" من بطولة النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي"، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2020.

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