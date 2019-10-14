أصالة ترقص حافية القدمين في أحد أروقة الفنادق وبرفقة إعلامي شهير (فيديو)

حلت الفنانة أصالة يوم أمس ضيفة على حفل جوائز صناّع الترفيه الذي أقيم في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين الذين حضروا من كل مكان مثل جاكي شان وفاندام وشاروخان وعدد من النجوم العرب والمحليين.

وعلى طريقتها، قررت أصالة أن ترفه عن نفسها عقب انتهاء الحفل وأن تعبّر عن فرحتها بالوصول إلى الطابق الذي تتواجد به الغرفة الخاصة بها خلال إقامتها في السعودية، فظهرت وهي ترقص حافية القدمين في أحد أروقة الفندق وقام بتصويرها الإعلامي مصطفى الآغا وعلق على المقطع لاحقًا: "اصالة حافية القدمين ... أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

وجاء الرد من أصالة على الآغا وقالت: " كلّ يرى النّاس بعين طبعه وقمّة السّعاده اليوم إنّي شفتك ياصاحب أغلى إسم على قلبي (مصطفى) ، الله يحفظك ويسعدك وقريباً ان شاءالله بكون معك".

وكانت أصالة قد عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الترفيه الحالية في السعودية، فكتبت عبر إنستغرام: " سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه ، والّذي قام تحت رعايه هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، وقد التقيت كثيرا ممّن أحبّهم ، وكنت في غاية السّعاده بهذا اللقاء ، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث ، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزّاً وقدّراً وتقدّم".

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