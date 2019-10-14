مصطفى فهمي يخطف الأضواء في حفل زفاف ابنته!

عُقد قران ابنة الفنان المصري مصطفى فهمي يوم السبت الماضي على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إسماعيل في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين.

دينا ابنة مصطفى كانت حديث السوشال ميديا بسبب إبتعادها عن الأضواء من جهة ، ومن جهة كونها ابنة فهمي من زوجته الأولى إيطالية الجنسية.

الممثل المصري تمكن من خطف الأضواء برقصه مع دينا على أنغام أغنية "Sway".

كما حضر الحفل زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية "فاتن موسى" التي أسرت الجميع بجمالها وإطلالتها، إذ إختارت فستان فضي طويل مع مجوهرات من نفس اللون. فاتن شاركت فرحتها بدينا مع المتابعين ونشرت صور وفيديوهات من حفل الزفاف.

غياب شقيق مصطفى الممثل "حسين فهمي" أثار الجدل والمخاوف اذا ما كان سبب الغياب الوضع الصحي للفنان أو مشاكل عائلية.

على صعيد أخر، يذكر أن أخر عمل للممثل المصري مصطفى فهمي كان في رمضان 2018 مع الممثلة المصرية دينا الشربيني في مسلسل مليكة.

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