ابنة الفنان الراحل ابراهيم يسري تحيي ذكرى والدها بأغنية وفيديو مؤثر!

حرصت هنا يسري ابنة الفنان الراحل ابراهيم يسرى على إحياء ذكرى ميلاد ورحيل والدها على طريقتها الخاصة، حيث قامت بمشاركة الجمهور أغنية من أدائها قامت بإهدائها لوالدها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

ولاقت هنا يسري تفاعلًا لافتًا من المتابعين، السبب الأول هو أنها تملك صوتًا شجيًا وجميلًا وقامت بأداء الأغنية الخاصة بإحياء ذكرى والدها بطريقة مميزة والتي حملت اسم "منتاش بعيد"، والسبب الآخر هو أن الجمهور تأثر كثيرًا بعد أن أرفقت ابنة الراحل مع الأغنية فيديو كليب يحتوي على صور ولقطات نادرة لها مع والدها خلال طفولتها.

وتركت هنا يسري تعليقًا على حسابها في إنستغرام وقالت: "منتاش بعيد..حبيبي يوم عيد ميلادك هو اليوم اللي انت مشيت فيه..5 سنين، 5 سنين بتوحشني فيهم كل يوم أكتر، وحشتني وحشتني أوي يا أغلى حاجة في حياتي".

من جهته، قام محمد يسري ابن الفنان الراحل ابراهيم يسري بنشر أغنية شقيقته مرة أخرى عبر حسابه على إنستغرام وعلّق قائلًا: "النهاردة 20 أبريل ذكرى السنوية الخامسة لابويا الله يرحمه وكمان عيد ميلاده، 5 سنين يا هيما، 5 سنين عدوا كانهم عمر تاني من غيرك، مفيش حاجة ممكن أقولها تقدر توصف أد ايه انت واحشني، اد ايه تفاصيلك واحشاني".

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