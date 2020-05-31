ابنة رجاء الجداوي تكشف مستجدات الحالة الصحية لوالدتها بعد 6 أيام من عزلها

تحدثت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات خاصة مؤخرًا لموقع "اليوم السابع"، كشفت من خلالها عن آخر التطورات على الحالة الصحية لوالدتها، خاصة بعد مرور 6 أيام على مكوثها في المستشفى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا.

وأكدت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي أن والدتها بدأت تستجيب للعلاج وبالفعل بدأت حالتها تتحسن، حيث أنه لا وجود حاليًا لأي من أعراض كورونا سوى ارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن حرارتها ترتفع وتنخفض باستمرار وهذا ما يسبب القلق للأطباء ولهم.

وعن شائعات الوفاة التي تداولها البعض على صفحات التواصل خلال الأيام الماضية، أبدت أميرة انزعاجها الشديد قائلة: "لا بد أن يراعي أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة تتألم من هذه الشائعات"، وطلبت من الجميع أن يكتفوا بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي حتى تتخطى هذه الأزمة الصحية بسلام.

الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة رجاء الجداوي كانت خلال موسم رمضان الماضي لـ2020، وهو مسلسل "لعبة النسيان" الذي لعب دور البطولة فيه الفنانة دينا الشربيني.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: