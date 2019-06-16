ريماس منصور ترد على معايرتها بأصولها اليمنية بفيديو لمحمد بن سلمان..وهذا ما قالته

قررت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور، أن ترد على كل المتنمرين بقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعدما عايرها البعض بأصولها اليمنية حينما تعرضت لحادثة واحترق منزلها بالكامل وكانت قد اشتكت وقتها من الدفاع المدني السعودي وتأخرهم بالوصول إلى منطقة الحادث.

وأوضحت ريماس أن هذا الفيديو بمثابة رد على كل عنصري متنمر، إذ أظهر مقطع الفيديو ابن سلمان يقول: "كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب".

وأرفقت الفنانة ريماس منصور تعليقًا على الفيديو كتبت فيه: "لكل من تنمر عليّ وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره، ردًا لكل عنصري ومتنمر".

لكل من تنمر علي وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره ، ردا لكل عنصري ومتنمر

وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن اصل العرب ✋🏻🇸🇦

اتمنى الفديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر #ريماس_منصور pic.twitter.com/RZsI9ouIGz — الفنانة ريماس منصور (@remas_mansoor1) June 15, 2019

وتابعت: "وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر".

يشار إلى أن الفنانة ريماس منصور كانت قد قدمت اعتذار رسميًا لأجهزة الدفاع المدني السعودي وشكرتهم على جهودهم، وبررت فورة الغضب التي انتابتها وقت الحريق بأنها شعرت بالفزع والخوف ولم تكن تشعر أو تدري ما الذي تقوله.

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