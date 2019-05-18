ابنة ماجدة الصباحي تفتح النار على الوسط الفني والإعلامي: تجاهلتم أمّي في عيد ميلادها

عبرت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن استيائها من تجاهل الوسط الفني والإعلامي، لعيد ميلاد والدتها، الذي كان منذ 13 يومًا، في حين شهد يوم أمس احتفاء كبيرًا بالزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده على كافة المحطات الفضائية.

وقالت غادة في تصريح خاص لـ"البوابة": "أهنئ الزعيم بعيد ميلاده وأتمنى له دوام الصحة والعافية، ولكن ما حدث معه لم يحدث مع والدتي ماجدة التي قدمت الكثير وكرست جهودها لوطنها وفنها".

وأضافت: "ماجدة لم تكن مجرد فنانة، بل أنتجت أعمالًا وطنية، أصبحت جزءًا من تاريخ السينما المصرية، فكيف يتم تجاهلها بهذا الشكل؟".

وتابعت نافع: "يجب أن يتمتع الوسط الفني والإعلامي بالوفاء بشكل أكبر لرموز الفن في مصر، وماجدة لا تقل عن الكثير من الفنانين الذين يتم مجاملتهم في الإعلام".

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي احتفلت منذ أسبوعين تقريبًا، بعيد ميلادها الـ88، وقدمت النجمة القديرة، العديد من الأفلام الوطنية والدينية، منها: "العمر لحظة"، و"هجرة الرسول"، و"المراهقات"، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.

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