ابنة هند القحطاني تتحدث عن والدها لأول مرة.. وتكشف هذه التفاصيل!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لابنة هند القحطاني وهي تتحدث عن والدها بعد أن وُجه لها سؤال من قبل أحد المتابعين.

لم تعرف رؤى في البداية ما إذا كان يجب أن تجيب أو لا، لذلك سأل والدتها من خلف الكاميرا لتعطيها الضوء الأخضر بالإجابة.

وصرحت رؤى بـ "أبوي بالسعودية والحين هو متجوز وعنده أربع أطفال، لما كنا بالسعودية شفت الاثنين الكبار أما الصغار بشوفهم لما نحكي مع أبونا عن طريق الفيديو بس ولا مرة شفتهم ع الطبيعية"!

وكانت هند قد تحدثت سابقاً عن طليقها وفرصة العودة مجدداً له وعلقت "مستحيل..أنا عفته وتركته بعد ما صبرت عليه لسنوات"..كما أنها استرجعت ما حدث معها عندما أخبرت والدها بأنها لا تريده واستذكرت بالحرف ما قالته له "لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله"، وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدهما بحكم العادات ونظرة المجتمع للمطلقة.

وتعيش هند حالياً مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها.

وكانت قد اشترت مؤخراً قصر فخم شاركة صُوره والفيديوهات عبر حسابها في سناب شات، ووقتها تعرضت لهجوم من الجمهور حول مصدر هذه الأموال التي اشترت منها القصر الكبير في إحدى ولايات أمريكا.

من جهة أخرى، كانت هند وابنتها قد تصدرا الحديث منذ فترة بعد تداول فيديو لابنتها وهي تطلب من والدتها ألا تصورها من الخلف. وانتشر الفيديو وقتها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات مختلفة طالبت بمحاسبة هند على استغلال أولادها وعرضهم بشكل غير لائق وكان من بينها " الأم المنحطة تستغل جسم بنتها القاصر استغلال جنسي وتعرضها للتحرش اللفظي والإحراج من قبل ملايين السفلة"!!.

وتابع أحدهم "الستر والحشمة والعفاف.. ليس رجعية ولا بقايا صحوة والتعري وكشف الأجساد والسفور.. ليس حضارة ولا تقدماً.. الستر من الإيمان، والتعري من الفسق والفجور والعصيان"، وكان هنالك تعليق "الحين هذي هند القحطاني السفيهه تدفع فلوس عشان تطلع ترند وانتم ياالشعب تعززوها وتكسب من وراكم وفوقها تسبكم وتشتمكم اتتم باي درجة غباء عندكم، هي ماغارت على بناتها ولا عندها ذمه ولا خوف انا منجد مايحزني الا عيالها مالهم ذنب باللي تسويه مهما تسوي الشي بنفسها عيالها لا"...

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