ابنة يوسف شعبان تُدمي قلب الجمهور وتنعى والدها بكلمات مؤثرة

حرصت الإعلامية زينب يوسف شعبان على كتابة نعي لوالدها الفنان الراحل يوسف شعبان من خلال حسابها على موقع إنستغرام، وذلك بعد وفاته الأحد الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 89 عامًا.

ونشرت زينب يوسف شعبان عبر حسابها على إنستغرام من خلال خاصية "الستوري" صورة كُتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

ودعت لوالدها قائلة: "البقاء لله..اللهم ارحم والدي واغفر له وتجاوز عن خطاياه وأدخله جنتك يا أرحم الراحمين".

وكان الفنان الراحل يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى العجوزة في مصر، وبعد أيام قليلة على الإعلان عن إصابته ضجت المواقع بخبر وفاته، وكان الخبر صادمًا للجمهور خاصة وأن الخبر جاء تزامنًا أيضًا مع وفاة الفنانة أحلام الجريتلي.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل يوسف شعبان من خلال فيلم "المشخصاتي 2" عام 2016، ومن أبرز أعماله خلال مسيرته الفنية فيلم "ميرامار"، "للرجال فقط"، "معبودة الجماهير"، أما الأعمال الدرامية مسلسل "امرأة من زمن الحب"، "الضوء الشارد"، "رأفت الهجان".

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