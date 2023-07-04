ابن كيفانش تاتليتوغ يضعه في موقف محرج.. هاتفه وقع في يده

تعرّض النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" الى موقف محرج أمام جمهوره ومتابعينه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عدد من التغريدات غير المفهومة التي بدت تشبه "الخربشات" عبر حسابه الخاص على موقع تويتر.

طفل كيفانش تاتليتوغ يضعه بموقف محرج



تفاجأ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من المنشورات التي شاركه تاتليتوغ عبر صفحته الخاصة تضمن احرف عشوائية وغير مفهومة كأنها خربشات.



وراح البعض للتاكيد على ان هاتف النجم التركي وقع في يد ابنه الصغير، وانه من قام بنشر هذه الأحرف والخربشات على حساب والده.

كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك يشاركان في اعلان تجاري



كشف النجم التركي "كيفانش تتاتليتوغ" وزوجته مصممة الأزياء باشاك بأنهما بصدد المشاركة في اعلان تجاري حيث قاما بتوقيع العقد مع أحد العلامات التجارية الخاصة بحفاضات الصغار، لا سيما بعد استقبال طفلهما كورت ايفه.



وسيتقاضى كيفانش ما يقارب الـ 30 مليون ليرة تركية على الاعلان حيث أن موعد التصوير اقترب ويقومان بالاستعداد له.

وعلى الصعيد الفني انتهى منذ مدة الموسم الأول من مسلسل المافيا "العائلة" الذي شارك كيفانش في بطولته إلى جانب الفنانة سيريناي ساريكايا وحقق الموسم الأول نسبة مشاهدة عالية على ان يتم تصوير الثاني قريبًا استعدادًا إلى عرضه.

ويجسد كيفانش في العمل شخصية رجل العصابات أصلان الذي يلتقي خلال رحلة سفره بالطبيبة النفسية ديفين ليعيش معها قصة حب تواجه الكثير من المشاكل.