ابن مصطفى قمر حديث السوشال ميديا بسبب وسامته.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لـ ابن الفنان المصري مصطفى قمر من أحدث ظهور له بـ حوار لصالح إحدى العلامات التجارية.

ابن مصطفى والمدعو "تيام" تمكن من خطف أنظار الجمهور بسبب ملامحه التي ورثها عن والده، وأكد الجمهور أنه سيكون له الكثير من المعجبات خاصةً أنه اتجه للتمثيل، وقد أطل تيام قمرعلى الجمهور في الشخصية التي قدمها ضمن مسلسل "خيانة عهد"، الذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى مع الفنانة "يسرا، عبير صبرى، خالد سرحان" وغيرهم من النجوم.



يذكر أن مصطفى تزوج من زميلته في الجامعة "غادة عيسى " عام 1993 ورزق منها بولدين إياد وتيام، إلا أن علاقتهما انتهت بالطلاق عام 2016 بعد إخفاء الخبر لمدة طويلة، وكان قد تزوج بعدها من سيدة تدعى "غادة رزق" وابقى الأمر مخفياً قبل أن يعلن للعلن ولديه منها ابنة كانت قد خطفت الأضواء بعد أن شارك أول صورة لها منذ مدة قريبة بمناسبة عيد ميلادها.

فنياً، كانت آخر أعماله ألبوم "ضحكت ليا" والذي احتوى على 10 أغاني منوعة حققت نجاح جيد على الساحة الفنية، أما من ناحية التمثيل فقد كان أخر أعماله فيلم "فين قلبي" الذي صدر عام 2016، كما أطل كـ ضيف شرف في مسلسل "اللالالند".

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