هل كشفت أمل العوضي كذبة علاقة محمد رمضان ببطل مسلسل La Casa De Papel!

شاركت الممثلة الكويتية "أمل العوضي" فيديو أظهر إحدى شخصيات مسلسل "La Casa De Papel" والمدعو "Enrique Arce" وهو يوجه لها تهنئة جاء فيها "مرحبا أمل العوضي، أنا انريكي من المسلسل الشهير La Casa De Papel، بتوصية من صديقتك.. لقد سمعت أنك أفضل ممثلة في الشرق الأوسط والأكثر جمالاً وإثارة.. من يعلم ممكن أن نعمل معاً"!

الفيديو أثار الجدل ما إذا كانت أمل قصدت أن تكذب محمد رمضان بعد أن شارك الأخير فيديو مشابه أظهر أن الممثل الإسباني وجه تهنئه له كأنه صديقه او يعرفه، وأيضاً كانت قد انتشرت صور تأكد أن هذه الفيديوهات مدفوعة مقابل 100 دولار تقريباً لجعل الممثل يقول ما تريده أنت.

من جهة أخرى، كانت أمل قد شاركت في بطولة فيديو كليب "ياللي أحبك موت" لـ الفنان العراقي "ماجد المهندس" للمرة الثانية بعد غياب حوالي الـ 7 سنوات عن آخر عمل وهو "أنا حنيت".

أما محمد رمضان فقد كان آخر أعماله التمثيلية مسلسل "البرنس" الذي عرض خلال فترة شهر رمضان وحقق نجاح كبير وتفاعل هائل من الجمهور والمشاهير، وشارك ببطولة العمل "أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية" ونخبة من الوجوه الذين أذهلوا الجمهور خلال فترة عرض المسلسل.



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