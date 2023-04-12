اتهام "زقاق الجن" بتقليد فكرة المسلسل التركي "بوزكر"

ما تزال المسلسلات العربية تتعرض للاتهامات بشأن استنساخ أفكارها من الأعمال الأجنبية والتركية، وكان أحدث الضحايا مسلسل " زقاق الجن ".

اتهامات بسرقة فكرة "زقاق الجن" من مسلسل تركي

توجَّهت الأديبة السورية نوال الحوار عبر حسابها في "فيسبوك" وشاركت منشور عبر حسابها في "فيسبوك" تتهم فيه صناع مسلسل "زقاق الجن" بسرقة فكرة المسلسل التركي "بوزكر"، معلقة: "في مسلسل تركي أسمه "بوزكر" .. كله ملطوش ومركب عليه مسلسل "زقاق الجن".

ووافقها الشاعر والسيناريست السوري عدنان عودة رأي مواطنته، وكتب ساخرًا: "في مسلسل تركي أسمه "بوزكر" .. كله ملطوش ومركب عليه مسلسل "زقاق الجن".

ويُشار أن وجه التشابه بين "بوزكر" و"زقاق الجن" أن أحداثهما تدور حول أحداث إختطاف الأطفال وقتلهم، إلَّا أن في العمل الأول تدور أحداث حول القائد "سيفي والشرطي "نوري بامير" اللذين يحققان في جريمة قتل طفل في المدينة، ليجرى اقتيادهما إلى أشهر رجال الأعمال في المدينة "عباس"، وابنته "ديلارا".

أما في "زقاق الجن" فتجري عدة حوادث خطف للأطفال من قبل قاتل مجهول الهوية.

رد فعل المتابعين

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومهاجم، إذ رأوا أن تصريحاتها وادعاءاتها من أجل تشويه صورة العمل، الذي يلقى نجاحًا كبيرًا وإعجاب الجمهور، فكتبت إحداهن: "

يعني ولنفرض هيك, ليش لتحكوا بالقصة وتنبهوا العالم ولا نحنا شعب مافينا نشوف غيرنا ناجح لازم نضل نكسر ببعضنا".

وأضافت أخرى: "أغلب المسلسلات مأخوذة من قصص واقعية...مافيو الواحد يدقق بهالكم مشهد يلي تشابهو مع بعض...المسلسل بقمة الروعة والممثلين أبدعو في".

وعلَّقت إحداهن مشيدة بالعمل: "تشابه احداث لا يعني انه مسروق. مسلسل راااائع احداث مشوقة ممثلين ابدعو واقنعو.".