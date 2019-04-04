ارتدي الفساتين القصيرة على طريقة نجمات بوليوود.. سارة علي خان وجانفي كابور!

سارة علي خان وعلية بهات وكاترينا كايف وجانفي كابور وأنانيا بانداي، ديڤات بوليوود المفضلين لدينا يطلون بفساتين قصيرة خاطفة للأنظار فاستوحى إطلالتك منهم.

نشرت صحيفة "هندوستانت تايمز" صورا لنجمات بوليوود وأيقونات الموضة الهندية وهم يرتدون الفساتين القصيرة بشكل أنيق وجذاب وبطريقة مختلفة عن الإطلالات التقليدية.

مما لاشك فيه أن الفستان الأسود القصير هو قطعه أساسية في خزانة ملابس أي امرأة ولكنه تقليدي جدا ولا يناسب فصلى الصيف والربيع، ولذلك قامت نجمات بوليوود بتقديم بعض البدائل للملابس التقليدية وكيفية ارتدائها مؤكدين على أن الفساتين القصيرة المنقوشة والملونة عائدة بقوه هذا الصيف فهي مريحة وسهلة التصميم .

إليكِ تشكيلة من أجمل أزياء نجمات بوليوود، اختارِ إطلالتك منها.

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