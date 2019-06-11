استياء الجمهور بسبب رقص شيماء سبت على المسرح..شاهدوا الفيديو

وقعت الفنانة البحرينية شيماء سبت في مرمى انتقادات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو المتداولة وهي ترقص على المسرح خلال تقديمها لمسرحية بعنوان "رايحين ملح" في البحرين.

واعتبر الجمهور أن شيماء سبت تجاوزت الخطوط الحمراء بسبب تقديمها لوصلة رقص بطريقة مثيرة على المسرح، إضافة إلى ارتدائها ملابس ضيقة، فكان أحدهم قد كتب تعليقًا على الأمر وقال لها: " هذي الرساله الي يبون لها توصلها للمجتمع".

بينما كانت هناك بعض التعليقات الساخرة، حيث قال لها أحدهم أنها قامت بقص عقلها كما فعلت بمعدتها، إشارة إلى أنها أجرت عملية قص للمعدة منذ فترة وهو ما يفسر خسارتها للوزن وظهورها بجسم نحيف، لذا اعتبر هذا المعلق أنها خسرت عقلها أيضًا مع الوزن الذي فقدته.

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