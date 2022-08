اشادات على الحلقة الأولى من House of Dragon.. والمنتج "حاولنا تقليل المشاهد الجنسية"

طرحت المنصة العالمية HBO الحلقة الأولى من المسلسل العالمي المنتظر House of the Dragon المشتق من مسلسل Game of the throne وذلك يوم أمس الأحد.

وترقب جمهور مسلسل "لعبة العروش" عرض الحلقة الأولى من العمل المنتظر بفارغ الصبر، ومن أبرزهم المستشار تركي ال شيخ الذي نشر البوستر الخاص بالعمل معلنًا عن حماسته للعمل

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon

بدأت الحلقة الأولى من المسلسل بعرض فكرة الخلافة ومن يستحق العرش، كما طرح فكرة كيف لا يمكن لأي امرأة أن تجلس على العرش الحديدي وتتولّى السلطة.

كما يظهر في هذا العمل انتشار كبير للتنانين والتي كانت قد ماتت في سياق أحداث مسلسل لعبة العروش حيث ان مسلسل House of the Dragon يعرض الاحداث ما قبل لعبة العروش

إشادة الجمهور بالحلقة الأولى للمسلسل

أشاد عدد كبير من الجمهور في جميع أنحاء العالم بالحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon، كما أشاد المتابعون بشكل خاص بالنجم "مات سميث" والذي جسّد دور الملك فيسيريس الأول، أما الأمير دايمون فبالرغم من الاشادة بعمله في المسلسل إلا أن الجمهور سخروا من شعره الأشقر الطويل.

وانتقل المتابعون للتعليق على الحلقة الأولى للعمل فقال أحدهم: "إن بيت التنين أسرني بشكل لافت وبدياة عمل أسطورية بشكل كبير".

واللافت كان تعطل المنصة خلال عرض الحلقة بسبب الضغط الكبير من قبل الجمهور المتحمس للعمل

تصريحات منتج House of the Dragon

اعترف المنتجون والقائمون على العمل بأنهم حاولوا التقليل من المشاهد الجنسية والحميمية في المسلسل حتى لا تتعرّض لانتقادات عديدة من قبل النقّاد.

وبالمقارنة مع مسلسل Game of Thrones فإن مسلسل House of the Dragon لا يحتوي على الكثير من المشاهد الجنسية، بحسب تصريحات منتجي المسلسل.

حيث ان لعبة العروش تعرض للعديد من الهجوم والانتقاد بسبب كثرة مشاهده الجريئة