الأزمة تتفاقم بعد قرار هاني شاكر..محمد رمضان يعلّق على إلغاء حفله في  أبوظبي!

يبدو أن الفنان محمد رمضان سيعيش الفترة القادمة مجموعة انتكاسات وأزمات فنية، وذلك على خلفية قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات، ولكن لم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تم إلغاء الفقرة الغنائية التي كان من المفترض أن يحييها رمضان في حفل مباراة السوبر المصري المقامة الخميس في أبوظبي.

وتعليقًا على ما حدث، قال رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل: " كل الحب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا تمنياتي بالنجاح والتوفيق لإتحاد كرة بلدي مصر وشركة بريزنتيشن، تحيا مصر، يوم موفق إن شاء الله الأهلي والزمالك".

ولكن بعد متابعة القصة من قبل الإعلام، تبيّن أن هاني شاكر ليس السبب هذه المرةفي إلغاء حفل محمد رمضان بحسب ما تم نقله على لسان سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، حيث أوضح قائلًا أن رمضان فنان كبير ولن تكفيه 10 دقائق للاحتفال مع الجمهور، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على الفنان الذي سيحيي الحفل.

وتوضيحًا للأسباب الحقيقية وراء إلغاء حفل محمد رمضان، قال منظم الحفلات نبيل السويسي في تصريح لموقع مصراوي: "بداية لا صحة مطلقًا لغالبية الأخبار المثارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسأل في ذلك الكابتن محمد فضل من اتحاد كرة القدم المصري، ومجلس أبوظبي، لأنهم أطراف الموضوع".

وأضاف: "ما حدث بالضبط أن هناك ظروفًا خارجة عن إرادة الجميع، أدت إلى إلغاء الفقرة الغنائية، وإلغاء الحفل الخاص بالمباراة، وليس إلغاء تواجد الفنان محمد رمضان نفسه".

وتابع السويسي: "هذا الأمر متداول منذ فترة، علمًا بأن مجلس أبوظبي ما زال حتى اليوم، يحاول مع اتحاد الكرة المصري إقامة الحفل".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان يتعرض لانتقادات لاذعة وحملة مقاطعة منذ فترة، وذلك بسبب أزمته مع الطيار المصري الذي تسبب بفصله لمدى الحياة، ووصل الأمر إلى أن روّاد موقع تويتر دشنوا وسم يحمل اسم "قاطعوا محمد رمضان".

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