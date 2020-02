الأزمة تتفاقم بعد قرار هاني شاكر..محمد رمضان يعلّق على إلغاء حفله في  أبوظبي!

كل الحُب والتقدير لدولة #الامارات حكومة وشعباً تمنياتي بالنجاح والتوفيق لإتحاد كورة بلدي #مصر وشركة بريزنتيشن #تحيا_مصر 🇪🇬♥️🇦🇪 يوم موفق ان شاء الله #الاهلي و #الزمالك 💪🏽

A post shared by Mohamed Ramadan ⚡️ (@mohamedramadanws) on Feb 17, 2020 at 3:52pm PST