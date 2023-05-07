الأمير لويس يثير غضب والدته بتصرّفاته خلال حفل تتويج الملك تشارلز

لا يمكن أن يتواجد الأمير لويس نجل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في أي حدث دون أي يثير حول ظهوره الكثير من الجدل وضجة كبيرة، وهو ما حدث أيضًا في حفل تتويج الملك تشارلز الذي أقيم يوم السبت 6 مايو.

الأمير لويس يخطف الأنظار من الملك تشارلز خلال حفل التتويج

انتشرت مجموعة من الصور المضحكة والعفوية للأمير الصغير لويس خلال حفل تتويج جدّه الملك تشارلز يوم أمس السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير لويس في العديد من اللقطات وهو يقوم بتصرّفات عفوية طفوليّة مضحكة، حيث بدا عليه الملل خلال حفل التتويج فظهر وهو يفتح فمه الكبير ويتثاءب بشكل مضحك خلال دخوله الكنيسة وهو يمسك بيدي شقيقته تشارلوت.

كما ظهر الأمير الصغير وهو يركل بقدميه في الأرجاء بسبب ملله الشديد مما دفع والدته كيت ميدلتون إلى أن تهمس بأذنه، ويبدو واضحاً بانها حاولت تهدئته وتوبيخه على تصرفاته.

وخلال تواجده في الكنيسة ظل يشير باصابعه الى جميع الاشياء بينما كان يجلس الى جانب الأميرة شارلوت.

Prince Louis stole the show with this adorable candid reaction during King Charles III’s coronation. pic.twitter.com/qE1dNv8x5R — E! News (@enews) May 6, 2023

الأمير لويس يثير غضب كيت ميدلتون

الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الأمير لويس غضب والدته كيت ميدلتون في المناسبات الملكية فقد ظهر خلال وقت سابق وهو يصرخ ويخرج لسانه في وجهها امام الناس.