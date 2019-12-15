كيت ميدلتون تكشف كلمة الأمير لويس الأولى.. وما علاقة حبها للخبز البريطاني بالأمر؟

تحدّثت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بصراحة أثناء حلقة خاصة بعيد الميلاد مع خبيرة المطبخ "ماري بيري" برفقة الأمير ويليام والتي ستبث في 16 ديسمبر على قناة BBC.

وخلال الحلقة ذهبت كيت وزوجها الأمير ويليام إلى المطبخ برفقة ماري من أجل إعداد عشاء لـ 150 عامل في المؤسسة الخيرية والمتطوعين الذين تخلّوا عن عيد الميلاد للعمل في الجمعية الخيرية.

وفي حديثها إلى ماري كشفت دوقة كامبريدج أن إحدى الكلمات الأولى للأمير لويس البالغ من العمر 19 شهراً كانت "ماري" لأن رفوف المطبخ كانت كلها ممتلئة بالكتب الخاصة بماري بيري حيث صرّحت: "الأطفال حقاً مفتونون بالوجوه ووجهك منتشر في جميع أنحاء المطبخ لدي في كتب الطهي الخاصة بك"، وتابعت: "لذلك سيتعرف عليك بالتأكيد إذا رآك اليوم وسوف يقول هذه ماري بيري".

وأبدت خبيرة المطبخ ماري بيري إعجابها بحب الثنائي الملكي لبعضهما البعض حيث شبهتهما بالحمام الذي يتزواج مدى الحياة فقالت : "إنهما بالفعل زوج من الحمام فعندما يجتمعان معاً تتلامس ذراعهما باستمرار وينظر كل منهما إلى وجه الآخر وهو يبتسم".

ويشار إلى أن الأمير لويس هو أصغر طفل لدوقا كامبريدج ويبلغ من العمر 19 شهراً وقد شوهد للمرة الأولى على شرفة قصر باكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في هذا العام، حيث لفت الطفل الصغير الأنظار إليه بظهوره العلني الأول.

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