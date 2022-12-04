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الأمير هاري وميغان ماركل يثيران الجدل بالمقطع الدعائي لفيلمهما الوثائقي

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 06:57
الامير هاري وميغان ماركل
الامير هاري وميغان ماركل

ما تزال حياة الثنائي الملكي "الأمير هاري" و "ميغان ماركل" تحت الاضواء والشهرة بالرغم من أنهما تخليا عن واجبتهما الملكية رغبة منهما بالابتعاد عن الأضواء.

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وكان إصدار الفيلم الوثائقي الجديد أحد أهم الاسباب التي جعلت الأمير هاري وميغان ماركل يتصدّران وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بالاضافة الى مقابلتهما الشهيرة السابقة مع "أوبرا وينفري".

اصدار الفيديو الدعائي الخاص بـ الأمير هاري وميغان ماركل 

من المقرر أن يصدر الفيلم الوثائقي في الثامن من ديسمبر المقبل حيث لاقى هجومًا كبيرًا من الصحافة الملكية البريطانية، بالرغم من أنه لم يُعرض بعد، حيث اعتبرته العائلة المالكة بأنه إعلان الحرب عليها.

وتصدّر الفيديو الدعائي وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشره عبر الصفحات الالكترونية حيث وصفت العديد من الصحف ووسائل الاعلام بان الفيلم الوثائقي هو عبارة عن قنبلة.

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وأصدرت منصة "نتفليكس" مقطع فيديو دعائي للفيلم الوثائقي الخاص بالامير هاري وميغان ماركل، حيث تضمن صور بالأبيض والأسود مصحوبة بموسيقى، وظهر هاري وهو يقول: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، وكان من المفترض أن ابذل قصارى جهدي من أجل حماية عائلتي".

الأمير هاري وميغان ماركل يتعمدان تدمير رحلة كيت وويليام

وكشفت الصحافة البريطانية بأن توقيت اصدار الفيديو الدعائي للفيلم الوثائقي جاء متعمداً تزامناً مع رحلة الأمير هاري وكيت ميدلتون الى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبالرغم من ان توقيت الاصدار كان قراراً من منصة "نيتفليكس" إلا ان العديد من المصادر الاعلامية أكّدوا بانهم تقصّدوا خطف الأضواء من ولي العهد وزوجته الى الولايات المتحدة.

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