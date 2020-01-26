الإعلامي اللبناني طوني خليفة يخرج عن صمته ويوجّه هذه الرسالة لنانسي عجرم وزوجها!

في لقاء صحفي مع برنامج "إي تي بالعربي"، كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن كمية الانتقادات التي تعرض لها الفترة الماضية، وذلك عقب ما قام باستضافة والد وزوجة القتيل محمد الموسى الذي أردي برصاصات مسدس الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وأوضح طوني خليفة أن لم يكن يقصد إلّا إظهار الحقيقة من خلال برنامجه الذي حاور فيه أهل القتيل محمد الموسى، ولم يكن في نيته الإساءة لأي طرف أو الضغط على أحد دون الآخر، مشيرًا إلى أنه لم يتلقى أي إتصال من نانسي سواء قبل الحلقة أو بعدها، وعلّق قائلًا على هذا الأمر: " نانسي عجرم كلمة ثانك يوم ما قالت..ولا حتى حاولت تقلي ميرسي لأنك حاولت تبين الحقيقة".

من جهة أخرى، وجه طوني خليفة رسالة نارية للفنانة نانسي عجرم، وذلك ردّا على انتقادات استضافته لعائلة القتيل فقط وعدم استضافة نانسي وزوجها ووضعهما تحت الضغط والأسئلة أيضًا، وقال: " يا ويل نانسي وزوجها فادي الهاشم إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة".

وبحسب آخر التطورات في قضية فيلا نانسي عجرم، كان فادي الهاشم قد حضر برفقة محاميه الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الخميس الماضي، وتم استجوابه وظهرت هناك تفاصيل جديدة لم تذكر من قبل، في حين أكدت محامية القتيل رهاب بيطار أن الأقوال متضاربة في القضية وطالبة المحكمة بإصدار قرار منع السفر لنانسي وعائلتها.

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