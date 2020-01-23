بالفيديو: الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر تعلن حصولها على الهوية السعودية

شاركت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله حصولها على هوية مواطنة مقيمة في المملكة العربية السعودية، كونها زوجه مواطن سعودي، وخلال وقت قصير تصدرت ترند جوجل ولاقت تفاعلًا لافتًا من قبل المتابعين.

وفي ونفس المقطع، وجهت ليلى اسكندر الشكر إلى شخص يدعى "أبو دعيج"، فعلى ما يبدو أنه كان الوسيط لإنهاء الإجراءات في الجهات المعنية بمنح الجنسية والأوراق الرسمية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

وفاجأ "أبو دعيج" الفنانة بإبراز هويتها الوطنية خلال الفيديو قائلاً: "هذه هويتك هوية زوجة المواطن السعودي يعقوب أبو يوسف وهذه صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية وجميع الجهات التي كنا نراجعها والتي كانت متعاونة لأقصى درجة".

ومن جانبها، وجهت إسكندر الشكر لـ"أبو دعيج"، على المجهود الذي بذله من أجل استخراج هذه الهوية، قائلة: "إذا كان في حدا في الدنيا يتقال عليه كفؤ فهو أنت يا محمد شامان العنزي".

الجدير بالذكر أن ليلى اسكندر فنانة لبنانية مقيمة في السعودية وتحيي العديد من حفلات الزفاف والحفلات الغنائية، ولديها قاعدة معجبين كبييرة في السعودية.

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