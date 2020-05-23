نانسي عجرم تتلقى غزل من بيلي إيليش..فيديو!

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تكاد تكون المطربة العربية الوحيدة التي يستمع لها الجمهور الغربي على الرغم من إختلاف اللغة، إذ دائماً ما يتداول جمهور الفنانة فيديوهات مصورة لـ أشخاص من جنسيات أجنبية وهم يغنون ويرقصون على أنغام أغانيها.

الجديد في الموضوع أن الفنانة العالمية العروفة بـ إسم "بيلي أيليش" كانت في مقابلة مباشر عبر يوتيوب، لتبدأ فاجأة بالتحدث أنها تريد أن تستمع لواحدة من أفضل الأغاني بالنسبة لها لـ تعدل مزاجها ليتضح أن الأغنية هي "في حاجات" التي أطلقتها نانسي عجرم في عام 2010 ضمن ألبوم "نانسي 7" الذي حقق نجاحات كبيرة وحصد جائزة الموسيقى العالمية كـ أكثر الألبومات مبيعاً.

بيلي تابعت حديثها " أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغانيها والطريقة التي تغني فيها..أذكر أول مرة إستمعت فيها لـ أغنية نانسي خلال فيديو شاهدته بالصدفة وكانت أغنية إنت إيه ضمن الفيديو"، وتابعت "بدأت بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغاني نانسي المفضلة بالنسبة لي".

بالرجوع لـ عام 2018، فقد كانت سبق وشاركت عبر خاصية الستوري في حسابها صورة لـ أغنية نانسي عجرم "إنت إيه" وعلقت عليها بـ "لا أعرف لماذا إستمعت لهذه الأغنية 7 مرات من دون توقف".

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى للفنانة التي يرتبط إسمها بالعالمية، فقد سبق وان تحدثت عنها الإعلامية "أوبرا وينفري" عبر برنامجها ووصفتها بـ "بريتني سبيرز" العرب.

من جهة أخرى، تستعد عجرم لـ تحتفل بـ عيد الفطر برفقة محبيها عبر حفل لايف سيبث من خلال إحدى قنواتها على يوتيوب وقد شاركت التفاصيل بـ فيديو ترويجي، وبحسب المصادر الحفلة التي سوف تحييها نانسي في العيد هي حفلة خيرية بالشراكة مع شركة "Believe"، وستعود أرباح الحفل لجمعية "فرحة العطاء" التي تهتم بـ تعزيز المواطنة وتعزيز الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني من خلال العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي.

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