البدء بالعمل على فيلم يروي حياة الخليفة أبو بكر الصديق.. هل يجسد غسان مسعود الشخصية؟

كشف وليد إبراهيم مؤسس ورئيس قنوات MBC خلال حلوله ضيفًا على برنامج البودكاست سقراط - ثمانية الذي يقدمه عمر الجريسي عن البدء بالتحضير لـ فيلم الصديق.

البدء بالعمل على فيلم الصديق التاريخي

أعلن رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم عن إنطلاق تصوير الفيلم التاريخي الصديق من إنتاج mbc Studios نهاية العام الحالي في مدينة القدية.

وسيتناول العمل بداية انتشار الإسلام من خلال شخصية الخليفة الأول أبو بكر الصديق، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل اخرى تتعلق بالعمل فيما يخص النجوم او المخرج.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته قناة ام بي سي من خلال مسلسل عمر بن الخطاب إنتاج مـشترك بين مركز تلفزيون الشرق الأوسط (mbc) ومؤسسة قطر للإعلام وأخرجه المخرج السوري الراحل حاتم علي.

وعملت قناة ام بي سي على تجميع حلقات المسلسل وتقديمه للشاشة كـ فيلم لعرضه في المناسبات الدينية، والمسلسل من كتابة وليد سيف ويروي سيرة حياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قبل الإسلام وفترة دخوله الإسلام حتى وفاته.

وحقق المسلسل الذي ضم نخبة من النجوم العرب وعرض في عام 2012 على مدار 31 حلقة الكثير من الانتشار والنجاح.

قدم شخصية الخليفة عمر بن الخطاب الفنان السوري الشاب سامر إسماعيل فيما قام بدبلجة الصوت أسعد خليفة، وصور العمل في اكثر من دولة عربية.

وجسد شخصية الخليفة ابو بكر الصديق في المسلسل الفنان السوري غسان مسعود، مما جعل الجمهور يتساءل فيما إذا كان سيجسد الدور في الفيلم الذي يتناول حياته.