التفاح الحرام رسمياً يودع بطلة العمل بموت شخصيتها!

صُدم محبي المسلسل التركي "التفاح الحرام" بخبر إنهاء إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل عن طريق قتلها.

الشخصية التي سيودعها العمل هي "شاهقة" والتي أعلنت أيضاً الأمر بنفسها من خلال منشور شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه تحديداً "الأساطير لا تموت..كل شيء سيكون أجمل بكثير، أعدكم...شكراً على كل تعليقاتكم الجميلة، وأنا أيضاً أحبكم كثيراً".

نسرين جواد زادة تودع محبيها بعد انتهاء دورها في مسلسل التفاح الحرام :



الأساطير لا تموت 🐍🐍🐍



كل شيء سيكون أجمل بكثير ، أعدكم.

شكراً على كل تعليقاتكم الجميلة، وأنا أيضاً أحبكم كثيراً 💞#nesrincavadzade #yasakelma pic.twitter.com/48t3yfXXVA — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 27, 2021

مشهد إنهاء دور شاهقة على الأغلب سيكون عن طريق "جانسو" والتي كانت خلال قفلة الحلقة الماضية قد أطلقت النار على المتواجدين في بيت حسن علي بيك الذي أقام حفل صغير بمناسبة خبر حمل كنته يلديز.

الأمر لم ينتهي هنا، بحسب المتداول أن أندر أيضاً سيتم إنهاء دورها في العمل وأضاف البعض أنه حتى يلديز سينتهي دورها خلال الحلقات القليلة القادمة والتي سيتم فيها إنهاء العمل عند الموسم الخامس بعد نجاح كبير منذ أولى حلقاته.

بالعودة للحياة الخاصة لبطلة العمل "شاهقة" والتي هي الممثلة التركية نسرين جواد زادة تم تداول أخبار إنفصالها عن حبيبها الممثل جوكهان بعد أن حذفت نسرين جميع الصُور التي جمعتها به كما أنها قامت بإلغاء متابعته عبر التطبيق على عكس الأخير الذي ما زال مٌبقياً على صورها في حسابه. يذكر أن علاقة الثنائي كانت قد بدأت بعد أن شاركا معاً في مسلسل التفاح الحرام ومن بعدها أعلنا رسمياً خلال حساباتهما أنهما في علاقة عاطفية.

قصة مسلسل التفاح الحرام

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم.

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