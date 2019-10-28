بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد..نتفليكس تستبعد هبة مجدي من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

أثارت الفنانة المصرية هبة مجدي جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن أعلنت عن مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بشكل مبكر، إضافة إلى كشفها عن أحد أبطال العمل وهو الفنان أحمد أمين، وذلك ما اعتبرته شركة نتفليكس مخلًا لشروط التعاقد.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة هبة مجدي في تصريحات صحفية عن مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذي ستتولى إنتاجه شركة "نتفليكس"، وكشفت أيضًا عن مشاركة الفنان أحمد أمين، وهو ما جعل نتفليكس في أزمة والسبب أنهم يعتمدون خطة خاصة بهم في طريقة وموعد الإعلان عن الأعمال الجديدة.

وبحسب بعض المصادر الصحفية، فقد تم استبعاد الفنانة هبة مجدي من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث رأت شركة "نتفليكس" أنها لم تلتزم بقواعد وبنود العقد، والتي تنص على عدم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بأي عمل قبل إعلان الشبكة نفسها عنه، وعلى إثر ذلك تبحث الشركة حاليًا عن ممثلة بديلة.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من أشهر الروايات المصرية ومن أهم أبطالها الدكتور رفعت إسماعيل، والذي سيجسد شخصيته الفنان أحمد أمين كما أعلنت شركة نتفليكس، وسيكون العمل من إخراج مجدي الأنصاري، ورؤية درامية لعمرو سلامة ومحمد حفظي، وسينطلق تصوير العمل شهر نوفمبر القادم.

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