الجمهور يسخر من عابد فهد لهذا السبب!

شارك الممثل السوري "عابد فهد" عبر حسابه في إنستغرام منشور يتحدث عن فيروس كورونا، وجاء فيه: "قبل أن يصل كورونا للرئتين يبقى في الحلق لمدة أربع أيام وفي هذا الوقت يبدأ الشخص في السعال وآلام الحلق. إذا كان يشرب الماء كثيراً ويتغرغر بالماء الدافئ والملح أو الخل يقضي على الفيروس."

إلا أنا ما لم يتوقعه الممثل السوري هو سخرية المتابعين من المعلومات التي شاركها، إذ علق أحدهم "على راسي يا كبير ولا يهمك ، شكلك بتكعد عالواتس كتير". وأضاف آخر "المعلومة غير صحيحة الموضوع بعتمد على مناعة الشخص وتغذيته" بينما قال أحدهم "يحرئ اخت غروب العيلة ع الواتساب".

من جهة أخرى، يشارك عابد فهد الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "الساحر" إلى جانب الممثلة اللبنانية "ستيفاني صليبا" للمرة الثانية على التوالي، كما سيعرض مسلسل "هوس" من بطولة الفنانة "هبة طوجي" قريباً وعلى الأغلب قبل الموسم الرمضاني.

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