الجمهور يسخر من عابد فهد لهذا السبب!

الجمهور يسخر من الممثل السوري "عابد فهد" على خلفية المعلومات التي شاركها عن فيروس كورونا 🤷‍♀️ #عابد_فهد #فيروس_كورونا #كورونا #جديد #سوريا #عرب #مشاهير #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 25, 2020 at 1:39am PDT