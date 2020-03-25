هند القحطاني: سعد لمجرد سادي ومغتصب..فيديو!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للناشطة السعودية المثيرة للجدل "هند القحطاني" خلال بث مباشر عبر حسابها في إنستجرام.

أثناء تحدث هند القحطاني مع متابعينها، ظهرت أغنية الفنان المغربي "سعد لمجرد" إنت معلم على التلفاز، لتعلق هند على لمجرد "بغير الأغنية..ما عد حب سعد لمجرد بعد السالفة إلي سواه بفرنسا..من بعد الإغتصاب أنا أكرهه.." وتابعت "أي مغتصب..مؤذي للأخرين..قاذف..يحرض على إيذائهم أو قتلهم أو إختطاف أبنائهم فهو عدو لدود لي وللمجتمع..لو ما ثبت عليه بالدليل من المحكمة الفرنسية كان ما حكيت فيه..أنا لست بمتتبعة جيدة لأخباره لكن سمعت انه أعاد الإغتصاب أكثر من مرة..هذا السادي"

وهاجم الجمهور القحطاني من جهته، واتهمها أنها ما دائماً تبحث عن إثارة الجدل وتتحدث بمواضيع لا تعنيها حتى تبقى في التريند فقط، وأضاف أخر "ما تحب الناس تحكي فيها وتهاجمها..بس هي ع طول تهاجم الناس وتتهمهم"..

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