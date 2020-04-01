الحبس في انتظار إيناس عز الدين بعد ادعائها الإصابة بكورونا .. بلاغ ضدها!

يبدو أن إعلان المطربة المصرية إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وإثارتها ضجّة واسعة حول هذا الأمر، إلى أن خرجت نتيجة تحليلها المعملية سلبية، لن تقف عند تكذيبها وهجوم البعض عليها بسبب ادعائها المرض فقط، بل أصبحت تواجه حكمًا بالحبس وفقًا لقانون العقوبات في بلادها.

وتقدم كلًا من المحامي حسن شومان والمحامية دينا المقدم، ببلاغ رسمى للنائب العام، ضدها بعدة تهم، بينها المساعدة على نشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام وهذه تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.

واتهمها البلاغ أيضًا بالتشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومية بالعاصمة المصرية القاهرة، ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بتقاضي مبلغ مالي وهو غير صحيح واتهامها بالتقصير وهو غير صحيح أيضًا.

وأوضح البيان أن إيناس عز الدين معرضة للمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كونها قصدت إذاعة أخبار وشائعات من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكانت إيناس عز الدين أعلنت مساء الأحد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ إذ قالت في مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إن الأعراض تختلف من شخص لآخر، عكس ما تورده وزارة الصحة المصرية من خلال خطها الساخن وتصريحات المسؤولين، لافتة إلى أنها كانت في دولة المغرب قبل ثلاثة أسابيع ورغم الصعوبة في العودة إلى مصر استطاعت العودة بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران.

وأكدت إيناس أنها شعرت منذ وصولها بضيق في التنفس وصداع في الرأس، وأنها اعتقدت في البداية أن الأمر مجرد وهم بسبب الأوضاع الراهنة، مبينة أنها بعد عدة أيام قامت وزارة الصحة بالاتصال بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج، واكتشفت بأن أحد ركاب الطائرة معها كان مصابا بفيروس كورونا ونقل العدوى.

وانتقدت إيناس عز الدين، موقف "الشخص" لأنه لم يعلن عن إصابته، لافتة إلى أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا، وبينّت أن ما يحدث من إصابات حقيقي وليس مؤامرة وأن هذا مرض لا يمكن الاستخفاف به، مردفة أنها ملتزمة حاليا الحجر المنزلي بمفردها ولم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.

وأكدت نجمة "آراب أيدول"، أنه لابد من ضبط النفس وعدم نشر الفزع بين الناس، مشيرة إلى أن حالتها النفسية مستقرة ولم تشعر بأي ذعر، وأكدت أن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس".

وبعد حجزها في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة، تم إعلان نتيجة التحاليل والتي جاءت سلبية بعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة لها تحت إشراف فريق طبي كامل أكد خلوها من الإصابة بالفيروس.

للمزيد من قسم الترفيه:

بطل مسلسل جمان "مهند الحمدي" يعلن ارتباطه.. هل هذه الفنانة هي حبيبته؟!

هل أُصيب كيفانش تاتليتوغ بفيروس كورونا؟

الشاعر مصطفى مرسي: بسمة بوسيل عاشت مع تامر حسني قبل الزواج.. فيديو!