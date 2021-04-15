الخديوي حمو بيكا ضحية رامز جلال..والراقصة لوردينا تتلقى ضربة على مؤخرتها!

ضيف حلقة الليلة من برنامج رامز عقله طار كان الفنان الشعبي حمو بيكا والذي تم استدراجه برفقة الراقصة لوردينا.
المقالب كانت كما هو معتاد وكان الملفت مقلب الكرات المطاطية والذي تم التركيز فيه على لوردينا بدلاً من حمو بيكا بعد أن تلقت عدة ضربات من رامز الذي كان مُختئباً في الخلف. من الحلقة أيضاً تم تداول صُورة لـ حمو وهو يرتدي ملابس غريبة تشبه ملابس الخديوي مما دفع الجمهور لإطلاق لقب الخديوي حمو.
لما تبقي جايب #حمو_بيكا— Amr#كشكش_بيه_2020 (@Amr67675198) April 15, 2021
بس انتاعينيك علي لودرينا 😉 pic.twitter.com/BG362VNXGz
الخديوي حمو بيكا اسماعيل.. pic.twitter.com/dHJv6eupOJ— مۘــ؏ــوضْ (@Mohamed_Mo3awad) April 15, 2021
#رامز_عقله_طار— Omar Ali (@Omar_A_Fahmy) April 15, 2021
حمو بيكا عرابى😂😂😂 pic.twitter.com/QAwa1baxhw
المقلب الأخير والذي كان يتمثل بقفزة عالية من مسافة كبيرة نال الكثير من التعليقات المضحكة خاصةً بعد خروج بيكا من البركة المائية ويعلق عليه رامز بـ "امسح مناخيرك".
احنا هنطشيروا 😂😂 pic.twitter.com/GR49fOFULk— حمو بيكا / Hamo Bika (@hamo1bika) April 15, 2021
تغريدات الجمهور كانت مليئة بالحب للفنان الشعبي والتي كان منها:
"كل كلمة طلعة من حمو بيكا ترند لوحدها "..وتابع آخر "ما اظنش إن في شخص عنده ذرة طيبة في قلبه ممكن يكره حمو بيكا"
كل كلمة طلعة من حمو بيكا ترند لوحدها 😂😂😂— محمد رفعت 🏳️🦅 (@Mohmedrefaat81) April 15, 2021
وجاء في تغريدات أخرى "النفسيه محتاجه قعده مع حمو بيكا ٥ دقايق بس"..."حمو بيكا دا كل ما اشوفه مع رامز او اي برنامج مستضيفه وهو بيتكلم بعفويه اقول والله غلبان وطيب ويستاهل اللي هو فيه".."مش مقلب رامز إللى عاجبنا ومضحكنا النهارده لا ..ده حمو بيكا".
ما اظنش إن في شخص عنده ذرة طيبة في قلبه ممكن يكره حمو بيكا— يو (@JohnBenjamin26) April 15, 2021
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