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الخديوي حمو بيكا ضحية رامز جلال..والراقصة لوردينا تتلقى ضربة على مؤخرتها!

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 05:32
رامز عقله طار
رامز عقله طار

ضيف حلقة الليلة من برنامج رامز عقله طار كان الفنان الشعبي حمو بيكا والذي تم استدراجه برفقة الراقصة لوردينا.

المقالب كانت كما هو معتاد وكان الملفت مقلب الكرات المطاطية والذي تم التركيز فيه على لوردينا بدلاً من حمو بيكا بعد أن تلقت عدة ضربات من رامز الذي كان مُختئباً في الخلف. من الحلقة أيضاً تم تداول صُورة لـ حمو وهو يرتدي ملابس غريبة تشبه ملابس الخديوي مما دفع الجمهور لإطلاق لقب الخديوي حمو.

المقلب الأخير والذي كان يتمثل بقفزة عالية من مسافة كبيرة نال الكثير من التعليقات المضحكة خاصةً بعد خروج بيكا من البركة المائية ويعلق عليه رامز بـ "امسح مناخيرك".

تغريدات الجمهور كانت مليئة بالحب للفنان الشعبي والتي كان منها:
"كل كلمة طلعة من حمو بيكا ترند لوحدها "..وتابع آخر "ما اظنش إن في شخص عنده ذرة طيبة في قلبه ممكن يكره حمو بيكا"

وجاء في تغريدات أخرى "النفسيه محتاجه قعده مع حمو بيكا ٥ دقايق بس"..."حمو بيكا دا كل ما اشوفه مع رامز او اي برنامج مستضيفه وهو بيتكلم بعفويه اقول والله غلبان وطيب ويستاهل اللي هو فيه".."مش مقلب رامز إللى عاجبنا ومضحكنا النهارده لا ..ده حمو بيكا".

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